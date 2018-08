MeQueer: les xarxes s'omplen d'històries contra la discriminació a les persones LGBTI

Com va passar amb el moviment contra l'assetjament sexual cap a les dones #MeToo, les xarxes socials també s'han convertit en el suport per a la denúncia de la discriminació contra el col·lectiu LGBTI. La iniciativa #MeQueer s'ha propagat en els últims dies a través de Twitter per reivindicar els casos d'abusos i agressions contra persones per la seva orientació sexual.

Milers d'usuaris s'han sumat a la campanya que va arrencar amb un tuit de l'escriptor alemany Hartmut Schrewe. El missatge el va escriure el 13 d'agost, quan va lamentar que es donés per fet que el seu marit és un amic i no la seva parella. "El meu marit és el meu marit i no el meu camarada. Quan acabarà això. #MeQueer #Homofòbia", va piular aquest usuari.

Des d'aleshores, l'etiqueta s'ha fet viral a les xarxes socials i el moviment ha arribat a Espanya després de la publicació d'un article del periodista de PlayGround Rubén Serrano. Entre totes les històries i missatges, la comunitat LGBTI ha denunciat casos d'assetjament a l'escola, pallisses o problemes familiars per la seva identitat sexual.

Als 15 anys els meus pares van descobrir que estava amb una noia....van optar per castigar-me sense sortir 3 mesos i enviar-me a fer terapia....la psicologa em va aconsellar sortir amb nois per intentar no desviar mes la meva personalitat.... #meQueer — Marbrillant (@mar_brillant) 25 d’agost de 2018

#MeQueer Quan tenia 16 anys uns skins em van seguir a la sortida de l'insti, em van acorralar en un parc, em van tirar a terra i em van donar patades a la cara fins que vaig deixar de sentir dolor. Em van dir que si els denunciava em cremarien en benzina. — Arqueòleg Glamurós 🌈 (@arqueoleg) 24 d’agost de 2018

Recordo el primer cop que vaig sentir rebuig. Feia uns dies que havia començat 1r d'ESO. El meu germà, quasi dos anys més gran que jo, em va venir a l'hora del pati: "els meus amics diuen que ets marica". Jo li vaig dir que no, molt espantat, però no sabia què volia dir. #MeQueer — Sem Pons Puig 🏳️‍🌈 (@semponspuig) 25 d’agost de 2018

A la campanya també s'hi han sumat polítics catalans com Miquel Iceta o Ada Colau, que han compartit les seves experiències personals amb l'homofòbia. El líder del PSC ha relatat el cas en què va entrar amb un amic en un pub i el cambrer els va negar l'accés "a la part poc il·luminada" perquè estava reservada "per a parelles". Iceta va ser un dels primers polítics espanyols a dir públicament que és homosexual, fa gairebé vint anys.

D'altra banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat el moment en què va explicar a la seva família –"progre"– que estava "molt enamorada d'una noia fantàstica". Colau ha parlat obertament en diverses ocasions de la seva bisexualitat. En el seu missatge, l'alcaldessa ha destacat la resposta del seus familiars quan els ho va explicar: la van avisar que no ho digués a les seves germanes perquè les podria "confondre".

Fa molt de temps, però ho recordo com si fos ahir: entrant amb un amic a la part poc il.luminada d’un pub, se’ns va acostar un cambrer i ens va dir “ahí no, que es para parejas” #MeQueer — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 24 d’agost de 2018