Les 4 novetats més esperades en la presentació d'Apple d'avui

L'esperada presentació de les novetats d'Apple de cada any torna a ser aquí. Avui a les 19 h, hora catalana, l'empresa californiana anunciarà els nous productes a l'Steve Jobs Theatre de l'Apple Park, un acte que es podrà seguir en directe a través de la web. Fem un recull dels més esperats:

1. L'iPhone Xs

S'espera que el substitut de l'iPhone X sigui el protagonista de la presentació i que tingui una aparença molt semblant a la del seu antecessor, però que presenti unes altres especificacions. Es rumoreja que podria tenir tres càmeres posteriors. Sembla que hi haurà tres models de mides diferents: un de 5,8 polzades amb pantalla OLED, un altre de més econòmic amb pantalla LCD de 6,1 polzades, i un tercer amb la pantalla OLED més gran, de 6,5 polzades. El nom del mòbil encara és una incògnita, tot i que les filtracions apunten que serà Xs, i en el cas de les altres versions Xr i Xs Max, respectivament. La web tecnològica '9to5MAC' va filtrar una imatge promocional del producte i va assegurar que els models serien de colors daurats.

540x306 Iphone Xs / 9to5Mac Iphone Xs / 9to5Mac

2. Un nou Apple Watch

També s'espera l'anunci de l'Apple Watch Series 4, que tindrà una pantalla sense marcs laterals i, per tant, més grossa que la dels models anteriors. Amb tot, el dispositiu conservarà la mida i el disseny actuals. A la imatge filtrada també per '9to5Mac' es pot veure més informació a la pantalla però haurem d'esperar per saber-ne les noves prestacions. Segons els rumors, s'hi podria haver afegit un nou micròfon o s'hi podria haver recol·locat l'actual.

540x306 Apple Watch / 9to5Mac Apple Watch / 9to5Mac

3. Un iPad amb nou disseny

Hi ha hagut molta rumorologia sobre aquest producte que els escèptics no esperen que es presenti avui. Sembla que el nou model d'iPad tindrà un disseny amb marcs reduïts. La pantalla serà de la mateixa mida però els dispositius seran més petits. S'eliminarà el botó d'inici dels models anteriors i se substituirà la funció Touch ID pel reconeixement facial del FACE ID. Es rumoreja que no tindrà entrada de 'minijack' per a auriculars i que s'hauran de connectar per Bluetooth o USB. Segons 'Digitimes', també s'espera un model de MacBook amb un preu més reduït.

4. L'AirPower

Un nou carregador sense fils per a iPhone (amb una versió també per a iPad) podria ser una altra de les novetats. Un producte pràctic però, segons va filtrar el mitjà asiàtic 'DigiTimes', no gaire assequible, perquè el preu es podria acostar als 179 euros.