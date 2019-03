L’expedient d’ERC a Salvadó, congelat un any després

“Doncs mira, la que tingui les mamelles més grosses”, va dir el diputat d’ERC i secretari general adjunt del partit Lluís Salvadó durant una conversa privada que es va filtrar als mitjans després que la captés la Guàrdia Civil perquè tenia el seu mòbil punxat. El seu interlocutor era l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i durant la conversa Salvadó feia diversos comentaris masclistes -que van ser titllats d’“inapropiats” pel seu partit- sobre els “criteris” per triar la nova candidata a consellera d’Ensenyament. Proposava, per exemple, escollir una romanesa “com la dona de Puigdemont” o una brasilera, “que són resultones”.

Esquerra, que no té un protocol específic per a casos com aquest, va decidir obrir-li un expedient que, lluny de tenir alguna conseqüència, ha quedat congelat. Fonts del partit justifiquen que estigui aturat per la investigació que té oberta al jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, un procediment sobre la participació de Salvadó en l’1-O que ja estava obert quan ERC va anunciar que li obria un expedient pels comentaris masclistes. Salvadó va demanar perdó per la conversa, que va titllar de “sarcàstica, robada de la intimitat” i “del tot descontextualitzada”.

Al partit, però, hi ha sectors incòmodes davant el fet que l’expedient no tiri endavant, si bé no en faran un motiu de batalla mentre el procediment al 13 segueixi obert. Ja en el seu moment les joventuts d’Esquerra van demanar el seu cessament, i la sectorial de dones va demanar que “no es donés el tema per tancat”. En aquell moment, el president del grup parlamentari, Sergi Sabrià, va dir que la filtració de la conversa responia a un joc brut que pretenia “destruir ERC”, i el partit va anunciar que denunciaria Antena 3, el primer mitjà a difondre la conversa. Part de la militància demanava la seva dimissió, però l’executiva nacional va considerar que es podria tractar d’una “falta lleu” -segons el codi de conducta dels republicans-, com ho són els “comentaris despectius, els acudits pujats de to o els comentaris inapropiats sobre el físic”. La direcció va deixar l’assumpte obert i a l’espera de resoldre l’expedient. Un any després, l’espera segueix.