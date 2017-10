24 hores de trucades, reunions i canvis de guió inesperats

En els últims dos mesos de Procés hi ha hagut diferents dies històrics frenètics, però pocs amb tantes giragonses, canvis de guió i alts i baixos emocionals com el d’ahir. Tot va començar de matinada amb el Govern i els actors principals del sobiranisme reunits a Palau.

02.05 h

Reunió a Palau per decidir l’estratègia davant del 155

A les 19 h del dimecres 25 d’octubre va començar una reunió al Palau de la Generalitat entre el president, tots els membres del Govern, dirigents del PDECat i d’ERC, representants de l’ANC i Òmnium, a més de membres del sanedrí. En aquesta reunió no hi havia ningú de la CUP. La trobada va acabar de matinada sense cap consens sobre si calia fer la DUI o convocar eleccions.

09.37 h

Puigdemont convoca noves reunions amb el Govern i JxSí

El president convoca tots els membres del Govern a les 10 h a Palau un altre cop, i mitja hora després tots els diputats de Junts pel Sí. Poc després transcendeix que Puigdemont comunicarà quina decisió ha pres.

10.21 h

El Senat rep les al·legacions del Govern a l’aplicació del 155

El president Puigdemont envia la carta al Senat en què li comunica que no hi compareixerà, i que ho farà el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, en el seu nom. El Senat també rep -fora de termini, però les accepta- les al·legacions contra l’aplicació de l’article 155.

10.58 h

Enfrontament entre els Mossos i la Policia Nacional a Sant Adrià

Els Mossos i la Policia Nacional es troben a les portes de la incineradora de Sant Adrià del Besòs. El Mossos porten documents per destruir per ordre del jutjat, i la policia, que els espera a la porta, els reclama aquests documents, però sense ordre judicial.

11.23 h

Primera informació que el president pot convocar eleccions

Mentre encara dura la reunió entre Puigdemont i els diputats de JxSí, transcendeix una informació que canvia el guió del dia previst: el president comunica que s’inclina per convocar eleccions autonòmiques sense DUI a canvi que l’Estat retiri l’aplicació del 155.

11.40 h

ERC i PDECat convoquen reunions de les seves executives

Esquerra convoca d’urgència la seva executiva per valorar la nova situació provocada pel canvi del president mentre la CUP, que se n’assabenta per la premsa, critica la “deslleialtat al poble”.

12.00 h

Manifestació d’universitaris per demanar la llibertat dels Jordis

Universitats per la República havia convocat una manifestació per demanar l’alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la plaça Universitat -que reuneix un miler de persones-, però agafa un altre to amb les informacions sobre la convocatòria d’eleccions.

12.04 h

Expliquen que Montilla i Urkullu podrien haver fet de pont

Fonts socialistes expliquen que Miquel Iceta, Núria Marín i José Montilla estan des de dimecres en converses amb el PSOE, el Govern i el govern espanyol per evitar la DUI i el 155. També transcendeix que el lehendakari Íñigo Urkullu també ha fet de pont amb l’Estat.

12.08 h

S’acaba la reunió a Palau i els diputats surten amb cares llargues

S’acaba la reunió del grup de JxSí i el president al Palau de la Generalitat. Els diputats surten amb cares llargues i alguna llàgrima, i algun lamenta que “s’ha acabat tot”.

12.25 h

Anunci de declaració oficial de Puigdemont a les 13.30 h

El Govern anuncia formalment que el president Puigdemont farà una declaració institucional a les 13.30h a la Sala Gòtica del Palau de la Generalitat.

12.53 h

Els CDR convoquen la gent davant la seu del PDECat

La primera reacció dels Comitès de Defensa del Referèndum és convocar la gent davant la seu del PDECat per protestar per la reculada del president.

13.27 h

El PP diu que manté la tramitació de l’article 155 al Senat

Un cop acabada la ponència al Senat, Xavier García Albiol i Javier Arenas confirmen que la tramitació del 155 continua malgrat els rumors que arriben de Catalunya.

13.38 h

Albert Batalla i Jordi Cuminal estripen el carnet del PDECat

Albert Batalla, diputat de JxSí del PDECat i alcalde de la Seu d’Urgell, anuncia que deixa l’escó i renuncia a la militància del partit. Poc després, un altre diputat, Jordi Cuminal, anuncia el mateix.

13.40 h

Puigdemont ajorna la declaració oficial fins a les 14.30 h

Quan passen 10 minuts de l’hora anunciada per a la transcendent declaració de Puigdemont, el Govern comunica que es posposa una hora, fins a les 14.30 h.

13.50 h

Se sap que la renúncia a la DUI és per evitar la “violència” de l’Estat

Davant la incertesa, transcendeix que Puigdemont ha dit als diputats de JxSí que el motiu per convocar eleccions autonòmiques i descartar la DUI és per evitar la previsible “violència extrema” per part de l’Estat.

14.22 h

Se suspèn la declaració del president sense nova hora

Poc abans de la segona convocatòria de la declaració institucional, el Govern diu que la suspèn, però no dona cap hora nova. Comencen a circular els rumors que alguna cosa ha canviat i que la convocatòria d’eleccions ja no és tan clara.

14.55 h

ERC diu que si es convoquen eleccions, surt del Govern

L’executiva d’Esquerra decideix que si el president Puigdemont convoca eleccions autonòmiques i renuncia a la DUI, els consellers d’ERC surten del Govern.

15.53 h

Junqueras i Rovira són convocats a Palau per Puigdemont

Els dos líders d’ERC surten de la reunió de la seva executiva i es dirigeixen directes a Palau, convocats pel president. Comença a circular el rumor que Puigdemont podria dimitir i que Junqueras, com a president en funcions, seria qui proclamaria la República.

16.11 h

El ple del Parlament s’ajorna fins a les 18 hores

Els canvis d’horaris són constants, i l’últim és l’endarreriment de l’inici del ple del Parlament de les 17 h a les 18 h.

16.27 h

Puigdemont anuncia que farà la declaració a les 17 hores

Després de molts dubtes sobre si finalment faria la declaració, el Govern anuncia que Carles Puigdemont compareix davant la premsa a la Sala Gòtica a les 17 hores.

17.02 h

Puigdemont anuncia que manté la DUI i descarta eleccions

Comença la declaració institucional del president Puigdemont, en què diu que estava disposat a convocar eleccions si l’Estat retirava el 155, però que, davant la negativa, manté el rumb previst cap a la declaració d’independència. La compareixença dura tot just 6 minuts.

17.15 h

Comença la compareixença de Santamaría al Senat

Comença la intervenció de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al ple del Senat, en què manté les crítiques a Puigdemont i el govern català amb un to dur i sense fer cap gest de distensió.

18.00 h

Comença el ple del Parlament en què Puigdemont no parla

Comença el ple del Parlament amb un únic punt de l’ordre del dia: analitzar els efectes de l’aplicació de l’article 155, tal com estava previst abans dels girs de guió del matí i el migdia. Puigdemont descarta intervenir-hi.

18.30 h

Jordi Sànchez demana activar l’Assemblea de Càrrecs Electes

El president de l’ANC, Jordi Sànchez, envia un missatge des de la presó a través de Twitter: activar l’Assemblea de Càrrecs Electes.

20.53 h

S’acaba la sessió al Senat sense acord entre PP i PSOE

S’acaba el ple del Senat. Les negociacions entre el PP i el PSOE continuen abans de la votació de divendres. Els populars no accepten de moment la petició del PSOE de no intervenir TV3 ni retirar el 155 en cas d’eleccions.

21.04 h

S’acaba el ple del Parlament després de tres hores

S’acaba la sessió al Parlament després de tres hores de debat. Forcadell diu que els grups tenen temps fins a les 10.30 hores de divendres per presentar propostes de resolució. El ple es reprendrà a les 12 del migdia.

21.48 h

Santi Vila presenta la dimissió com a conseller del Govern

El conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, presenta la seva dimissió al president Puigdemont i ho justifica així a Twitter: “Els meus intents de diàleg novament han fracassat”.

22.02 h

Rajoy encara no ha convocat el consell de ministres de divendres

El president espanyol, Mariano Rajoy, no ha convocat encara la reunió del consell de ministres que hauria de celebrar-se divendres i s’esperarà al desenvolupament del ple del Senat del matí per confirmar si cita els membres del seu executiu a la tarda o dissabte.