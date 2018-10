Una tràgica història que es repeteix quasi 30 anys després

Bona part de les zones del Llevant de Mallorca afectades per les inundacions d’aquest dimarts ja van patir una catàstrofe de dimensions similars el 6 setembre del 1989 amb el balanç de tres morts. Eren tres treballadors de l’Hotel El Corso de Portocolom que van morir quan es va inundar la planta baixa, on eren en aquell moment. Els aiguats també van provocar dos morts a Eivissa, segons el treball fet pel meteoròleg Joan Barceló. “Els danys materials van ser molt destacables, valorats en uns 30.000 milions de pessetes. Molts nuclis urbans inundats, 14 carreteres tallades afectades de diversa consideració i fins i tot alguns trams van desaparèixer per l’aigua, tres ponts caiguts i molts altres malmesos. Evidentment, cases, cotxes i conreus no se’n van salvar i fins i tot es va haver de rescatar persones que vivien en cases aïllades a la plana de Campos amb helicòpter a causa del nivell que va assolir l’aigua”, enumera Barceló.

Els episodis tràgics s’han produït en diverses torrentades recents. El 2006 una veïna d’Alaró va morir arrossegada per una tromba d’aigua i el 2007 una turista danesa va morir quan el seu cotxe va ser arrossegat per l’aigua. El desembre del 2008 es va registrar un dels pitjors temporals que ha viscut Mallorca, amb més de 2.200 incidents, el desallotjament de 120 persones i nombroses carreteres tallades. Va ser històrica també “la plena de l’Albufera” el 1990. Aquell octubre va ploure fora mida prop del litoral i als nuclis urbans d’Alcúdia i de sa Pobla es van superar els 200 litres i hi va haver nombrosos danys.

El risc natural més gran que ha suportat les Illes històricament són les inundacions. Aquestes apareixen en llibres d’història, que recullen ja el 1403 un desbordament important de la Riera que va destrossar més de 1.500 habitatges i va causar la mort d’unes 5.000 persones.