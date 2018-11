"Molt a recordar i rectificar": l'actualitat en 8 tuits

1. Mireia Borrell, directora general de Relacions Exteriors de la Generalitat



Sonen les campanes a tot Europa, marcant el centenari de l’armistici de la 1a Guerra Mundial. Una guerra que portà al sorgiment dels nacionalismes i a la 2a Guerra Mundial. Avui és bon moment per recordar que la #UnióEuropea ens ha portat el període de pau + llarg de la història. https://t.co/P7aLNO6LbT



2. Sergio de Maya, politòleg



100 anys després hem travessat una gran depressió, l'economia és inestable, la democràcia estatal demostra límits per respondre als reptes i perd suports, i l'extrema dreta és un actor polític de primer ordre com a falsa resposta a aquestes pors. Molt a recordar i rectificar.



3. Anna Bosch, corresponsal de TVE



Escucho el discurso de Macron contra los –plural– nacionalismos, contra "los nuestros-los otros", "los míos, primero", veo los líderes mundiales que lo escuchan a pocos metros, pienso en parte de los votantes, de los ciudadanos de hoy y no puedo evitar el escepticismo.



4. Salvador Cardús Ros, sociòleg





5. Joan Solé Giménez, periodista



Quan Pablo Iglesias li demana a ERC i PDECat que aprovin els pressupostos per "no posar-ho fàcil als enemics de la democràcia", què vol dir exactament? Que el PSOE no té res a veure amb la presó i l'exili? Deu ser una broma.