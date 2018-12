"La Constitució que es van donar entre ells": l'actualitat en 8 tutis

1. Carol Galais, politòloga

2. Gaspar Llamazares, portaveu d’Esquerra Oberta

La mayor parte de nuestros problemas, al contrario de lo que algunos pretenden, no están en texto o en el contexto constitucional. El problema es su incumplimiento y las resistencias a su desarrollo por parte de los poderes y de los gobiernos que hemos elegido los ciudadanos.

3. Carmen Pérez, sociòloga

4. Maruja Torres, periodista

Vox va a ser el aliciente negativo cuyas amenazas blanquearán las acciones de la derecha de siempre. Es el coco. Pero el peligro lo encarnan Casado y Rivera, que son Vox in Pectore. https://t.co/v9bB5oVTue

5. Marc Arza, regidor a l’Ajuntament de Reus (PDECat)

Si us molesta el dret de manifestació de la gent de Vox, potser us hi assembleu més del que sembla.