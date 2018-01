"Les lleis no poden ser una eina de venjança": l'actualitat en 9 tuits

1. Jordi Corominas, periodista

2. Enric Gomà, escriptor i guionista

3. David Companyon, exdiputat al Parlament (ICV-EUiA)

4. Núria Ril, tuitaire

5. Àngels M. Castells, exdiputada al Parlament (CSQP)

6. Mònica Capell, comunicadora

Rajoy no volia parlar amb Mas. Ara no vol parlar amb @krls . I sigui quin sigui el proper president/a, tampoc hi voldrà parlar xq no té arguments polítics i ho sap. No hi ha res a fer.

7. David Chazan, periodista a la BBC

It's always worrying when power wants to define - and regulate - truth, even if Macron's concerns about fake news are justified https://t.co/tFrFwVOVPs