Eleccions i tacticismes: l'actualitat en 8 tuits

1. Oriol Duran, director general d’anàlisi i planificació estratègica d’Acció Exterior

2. Nuria Lázaro, periodista

3. Ramon Pardina, escriptor i guionista

Quan volem votar, no ens deixen. I quan no volem votar, tampoc. Quin drama tu.

4. Montse Ros, portaveu de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

5. Mireia, tuitaire

Vale votar el #14F és un dret, però us recordo que estar a la mesa és un obligació, i s'exposen a que hi vagun asimptomàtics i gent confinada... Qui garanteix la salut de la mesa si no podeu controlar la gent que marxa de cap de setmana??

6. Jordi Sànchez, secretari general de JxCat

El ministre de Justícia diu que ajornar les eleccions és suspendre la democràcia. Ofèn per cinisme electoralista. La democràcia se suspèn quan el govern espanyol no escolta els tribunals europeus i NNUU, frena l’amnistia, ignora Drets Humans i Polítics i ens manté a la presó. pic.twitter.com/DtRTxL9QEd

7. Jaume Asens, president d’Unides Podem i Comuns al Congrés

Concedir el tercer grau als presos no és un privilegi. Tampoc un acte de tossuderia de les juntes penitenciàries. És un dret bloquejat per un tribunal que jutges europeus han declarat no competent per a jutjar la causa. pic.twitter.com/ZuU3k4hWU7