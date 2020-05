"Siguem prudents amb les vacunes": l'actualitat en 8 tuits

1. Juan Domingo Farnós, investigador i docent

Mi pregunta es: ¿Los estados de alarma hasta ahora eran por intereses de salud o de política? No demos mensajes "fatalistas" de la pandemia y de golpe eliminamos su "peligrosidad" (reducir el tiempo de alarma) porque no tenemos votos suficientes. es necesario que se explique

2. Aleix Sarri i Camargo, coordinador de política internacional del departament de Presidència

3. Borja Ventura, periodista

Madrid no está en la fase 1 y ya quiere estar en la 2. Yo es que no sé...

4. Manuel Vilas, escriptor

Madrid no ha pasado de fase por una razón bien justificada: la atención primaria en la Comunidad de Madrid es, en estos momentos, inexistente. Si quieres ver a tu médico habitual es imposible. Es una razón técnica y sanitaria y no política la que ha dejado a Madrid en fase 0.

5. Isabel M. Barquero, escriptora

6. Luis Quevedo, científic

#vacuna por favor, seamos prudentes: no hay nada publicado, la ciencia no se hace así, no se ha probado en suficientes pacientes como para valorar su eficacia.



Faltan meses.



Toda vacuna efectiva pasará por esta fase pero no todas las que pasen por esta fase serán efectivas. https://t.co/NJr8d2yguR