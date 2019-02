L'Estat i els "delegats de província": l'actualitat en 8 tuits

1. Albert Velasco, professor d’història de l’art a la UdL

Malament si la Fiscalia ha de sortir a dir que no dubten de la imparcialitat dels tribunals catalans. És el mateix que muntar un vídeo per dir que Espanya és una democràcia. #ThisIsTheRealSpain — Albert Velasco (@velasc_alberto) 5 de febrer de 2019

2. Suso de Toro, escriptor

Solamente si son juzgados en Madrid directamente y encerrados en cárceles madrileñas estará el estado contento. Ni siquiera les sirven los delegados en "provincias"... Los españoles tienen un problema con su estado y su corte y no lo saben. https://t.co/EN7XIO4cjq — Suso De Toro (@SusodeToro1) 5 de febrer de 2019

3. Mireia Boya, exdiputada al Parlament (CUP)

Parlar de requisar revistes i peces de color groc O del trasllat porta el debat públic a on l'Estat vol. Qüestions jurídiques i procedimentals i no les polítiques i fonamentals: dret a l'autodeterminació #JoAcuso — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 5 de febrer de 2019

4. Blanca Bragulat, parella de Jordi Turull

2 hores de calefacció cada 24 hores La pena de presó et priva de llibertat, qualsevol altre càstig que tingui el pres atempta contra el dret a la integritat personal, un dret reconegut a la Constitució i en els Tractats Internacionals. — Blanca Bragulat #Freetothom (@BlancaBragulat) 5 de febrer de 2019

5. Gerard, traductor

Un primer gest de Pedro Sánchez amb els independentistes pels pressupostos seria engegar la calefacció a Soto del Real i Alcalá Meco — Gerard 🎗 (@Gerardipunt) 5 de febrer de 2019

6. Andreu Barnils, periodista

Costa de creure, però hi ha comuns a favor del govern que bloca l’Open Arms? Que augmenta despesa militar? Que no compleix promesa dels lloguers? Que reconeix Guaidó? Que manté rivals a la presó de Soto i Meco?



No nomes existeixen, sinó que manen. #Mamapor https://t.co/SgytiMv9Wt — Andreu Barnils (@andreubarnils) 5 de febrer de 2019

7. Carles Spa, assessor en polítiques públiques a l’Ajuntament de Barcelona

Estar a favor d'uns pressupostos (q per això s'han negociat) no és estar a favor d'un govern.



Massa anys del TOT o RES, de BLANC o NEGRE, massa periodistes i opiniadors q et situen en el ELLS o NOSALTRES.



I seguim cada any pitjor, posicions enquistades i solucions llunyanes https://t.co/IZhVZ71Qoq — Carles Spa (@CarlesSpa) 5 de febrer de 2019

8. Rita Marzoa Font, membre del consell de govern de la CCMA i periodista