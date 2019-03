El poder de la "gent comuna": l'actualitat en 7 tuits

1. Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cutural

Després de 3 setmanes de judici som més lliures que els qui ens acusen, podem dir el que pensem. Buscant la violència s’han trobat amb la nostra serenor, dignitat i coherència. Com deia Brossa, la gent comuna no és conscient del poder que té. https://t.co/O6umQ2ybu2

2. Núria, tuitaire

🎯 "La gent comuna no és conscient del poder que té". Cert, però cada cop som més conscients d'aquesta força, que les accions individuals sumen, i que juntes ho podrem tot. Per això cal ser-hi, fer pinya, prendre partit, resistir, persistir, perseverar... #ElPoderDelPoble ✊

3. Germà Bel, catedràtic d’economia aplicada (UB)

4. Beatriz Becerra, eurodiputada liberal independent

5. Agustín Moreno, professor d’història

6. David Conrad, tuitaire

Per favor, quin feminisme a l'Espanya actual "exclou els homes"? La raó perquè Cs no vol sumar-se al moviment feminista espanyol general i les seves reivindicacions és que no pot deixar de banda partidismes per una causa més gran (aconseguir igualtat de gènere en la societat).