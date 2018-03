"Tots a una": l'actualitat en 9 tuits

1. Josep Costa, diputat al Parlament (JuntsxCat)

2. Jenn Díaz, diputada al Parlament (ERC)

3. Marina F. Torné, cap de premsa d’Artur Mas

La judicialització del procés se li ha escapat de les mans al govern espanyol. Ara que Rajoy vol rebaixar el to i que hi hagi govern per aixecar 155 perquè el PNB li voti els pressupostos, ara els jutges i fiscals no volen deixar-se tutelar.