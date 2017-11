"Què hem après": l'actualitat en 9 tuits

1. David Companyon, exdiputat al Parlament (ICV-EUiA)

2. Lourdes Andres, periodista

3. Jordi Rouge, tuitaire

4. David Minoves, president del Centre Internacional Escarré

5. Jordi Salvia, excap de comunicació de la CUP

6. Carlos Pérez Ortiz, economista

7. Margot Wallström, ministra d’Afers Estrangers sueca

Ratko Mladić sentenced to life imprisonment for genocide, crimes against humanity and war crimes by the #ICTY. Impunity is not an option and the need for accountability is universal.