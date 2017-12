"No ho acceptarem com a normal": l'actualitat en 9 tuits

1. Albano Dante Fachin, ex secretari general de Podem Catalunya

Si. Encara hi ha presos politics. Moltes no ho acceptarem com a normal. Avui a Montjuïc. #LliberatPresosPolítics pic.twitter.com/Lq7sSvJwNY — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 2 de desembre de 2017

2. Marina Geli, exconsellera

Estem fent l'onada democràtica per la dignitat i la llibertat de les persones i el poble català. Per a tots i totes, un sol poble que vol recuperar el seu dret de ser nació, d'autogovernar-se. @JuntsXCat @KRLS — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 2 de desembre de 2017

3. Eduard Cabús, bloguer

No són presos políticos pero si acatan la Constitución los dejaremos salir de la cárcel. — Eduard Cabús (@eduardcabus) 2 de desembre de 2017

4. Carles Boix, catedràtic a la Universitat de Princeton

Quan els deixin anar, diran q 1/ han estat magnànims i 2/ la separació de poders funciona. Amb un timing tan precís, és a l'inrevés. Cínics. — Carles Boix (@boixserra) 2 de desembre de 2017

5. Miquel Strubell, editor de programes de televisió

Molt difícil ho tindrà el TC per justificar el tancament de delegacions catalanes per part del govern espanyol. El que és legal per a totes les comunitats autònomes, també ho és per a Catalunya, només faltaria. — Miquel Strubell fill (@miquelstrubell) 2 de desembre de 2017

6. Eva Baró, secretària de gestió del coneixement d'ERC

No oblidarem mai l'1O. El que vam fer entre tots, el seu esperit. El 21D diguem d manera contundent i rotunda a tot el món que no renunciem a la llibertat; que nosaltres sempre persistim; que tenim un futur per construir, una Republica per desplegar. I que tothom hi és benvingut. pic.twitter.com/t6nTGuTqSI — Eva Baró 🎗 (@ebramos74) 2 de desembre de 2017

7. Ricard Bosch, tuitaire

El dia 21 va de rebutjar el 155; el dia 21 va de defensar l’escola catalana; el dia 21 va de preservar els mitjans de comunicació públics; el dia 21 hem d’evitar que ens toquin un dels millors sistemes sanitaris d’Europa — Ricard Bosch (@rbasalutigestio) 2 de desembre de 2017

8. Carme Forcadell, presidenta del Parlament

Les institucions hem de continuar treballant perquè no sigui necessari, però un any més, increïble la força de la gent al @GranRecapte del @BancAlimentsBcn . Gràcies als voluntaris i voluntàries per la vostra feina i solidaritat pic.twitter.com/TsWg5yoEaM — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 2 de desembre de 2017

9. Lluís Gibert, advocat