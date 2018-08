"El candidat que el món no va voler": l'actualitat en 9 tuits

1. Borja Ventura, periodista



McCain, el candidato que el mundo no quería y por el que hubiera pagado ocho años después https://t.co/z7FuMWy0xP — Borja Ventura (@borjaventura) 26 d’agost de 2018



2. Alexandria Ocasio-Cortez, candidata demòcrata al Congrés dels Estats Units



John McCain’s legacy represents an unparalleled example of human decency and American service.



As an intern, I learned a lot about the power of humanity in government through his deep friendship with Sen. Kennedy.



He meant so much, to so many. My prayers are with his family. https://t.co/iu28V3snDm — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 26 d’agost de 2018



“El llegat de John McCain representa un exemple sense precedents de la decència humana i el servei a Amèrica. Com a becària, vaig aprendre molt sobre el poder de la humanitat al govern a través de la seva profunda amistat amb el senador Kennedy. Ell va significar molt per a moltes persones. Les meves oracions són amb la seva família”



3. Lluís Rabell, exdiputat al Parlament (CSQP)



Una manera d'entendre la política prèvia a la irrupció del populisme: es pot combatre fermament un adversari des del respecte, sense cedir al recurs de la calúmnia o la demagògia. Ideològicament a la dreta... però digne, John McCain. https://t.co/XZvKbPsqK1 — Lluís Rabell (@LluisRabell) 26 d’agost de 2018



4. Arnau, tuitaire



L'extrema dreta de Trump ja ha aconseguit part dels seus objectius, com per exemple que John McCain us sembli un moderat mig progressista al seu costat. Enhorabona — Arnau 🎗️ #República (@arna1cb) 26 d’agost de 2018



5. Teresa Jordà, consellera d’Agricultura (ERC)



No hi ha cap agressió que es justifiqui en nom de cap ideologia. Totes elles són reprobables. Viue políticament d’aquests fets no només és indecent, també fastigós. — Teresa Jordà (@TeresaJorda) 26 d’agost de 2018



6. Maria, llicenciada en biologia



Lo de tallar llaços per deixar-los llençats pel terra és un concepte de "limpieza" una mica aixins, també. — Maria O'Hara 🎗️ (@bloodymary_85) 26 d’agost de 2018



7. Ariel Kanievsky, professor i educador



El día que entiendan que ejercer la libertad de expresión no es lo mismo que impedirla les explotará la cabeza. — Ariel Kanievsky (@ArielKanievsky) 26 d’agost de 2018



8. Eva Parera, consellera del CAC



Em té absolutament perplexe veure com se li dóna més importància als motius d’una agressió que a l’agressió en si. Tant, fins al punt de ser causa de més conflictes i confrontacions. — Eva Parera (@PareraEva) 26 d’agost de 2018



9. Tim Parfitt, periodista



Puigdemont in Scotland. Llarena possibly needing to now crowdfund his own defence. Franco to be dug up. You couldn't really make all this up. It's not even September yet. I'll have to blog again soon. The news is too good to resist. — Tim Parfitt (@tjparfitt) 25 d’agost de 2018



“Puigdemont a Escòcia. Llarena possiblement necessitarà autofinançar-se la seva defensa. Franco a prop de ser desenterrat. Ningú podria inventar-se una cosa així. I encara no hem arribat al setembre. Hauré de tornar a escriure aviat. Les notícies són massa bones per resistir-s’hi”