"La nova normalitat no serà mai com l'antiga": l'actualitat en 9 tuits

1. Ana Requena, periodista

El Gobierno aprueba el decreto de la nueva normalidad. Sabemos cómo será el uso de mascarillas, cómo nos moveremos, las normas para bares y hasta la Liga. Nada sobre los colegios. La nueva normalidad se parece a la vieja: el sistema se basa en que las mujeres cuidemos (gratis) — Ana Requena Aguilar (@RequenaAguilar) June 9, 2020

2. Pep, enginyer

La nova normalitat no serà mai com l'antiga. Mai més. Les abraçades indiscriminades i les multituds sense mascareta han mort per sempre. De la mateixa manera que la normalitat post crisi 2008 mai arribà als nivells d'abans de la crisi. Llavors va morir l'estabilitat laboral. — Pepvicky (@JPQv1) June 9, 2020

3. Núria, tuitaire

Una de les decisions que he pres és que a partir d’ara miraré molt bé a quin negoci entro per consumir (botigues, centres, serveis, bars...) ja que davant de tot prioritzaré la seguretat, en mesures higièniques, que em dona el lloc i les persones que hi treballen. — Núria (@nuriapubilla) June 9, 2020

4. Marc Sogues, filòleg

La nova normalitat és que plogui cada tarda i que tota la resta continuï igual que sempre? — Marc Sogues (@soguejant) June 9, 2020

5. Josep Pellús, politòleg

Amb respecte, un partit amb vocació de govern no pot desfer una contractació com la de Ferrovial pel "què diran". O no la fas, directament, o si la fas, la defenses i argumentes per què ho fas així. — Josep Pellús (@Pulitologu) June 9, 2020

6. Germà Bel, economista

I, tot de sobte, un país descobreix que la rescissió unilateral d'un contracte genera dret de compensació per la part que 'perd' el contracte... Sorpresa! 😱 — (((Germà Bel))) Vida & Economia ! 😉 (@gebelque) June 9, 2020

7. Pep Prieto, periodista

“Un altre cop 'La Flaca'?”, recordo que dèiem cada vegada que sonava, sense adonar-nos que aquesta, com tantes altres cançons seves, serien part indissoluble de la banda sonora de les nostres vides. DEP Pau Donés — Pep Prieto (@PepPrieto) June 9, 2020

8. Mireia Boya Busquet, ambientòloga i exdiputada (CUP)

Els inicis de Jarabe de Palo van ser amb concerts a locals de la Ribagorça i l'Aran, a casa. Gràcies per aquells moments, Pau 💔 — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) June 9, 2020

9. Carlos Marañón, periodista