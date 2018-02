"Les volem a casa": l'actualitat en 9 tuits

1. Eusebi Campdepadrós, secretari de la mesa del Parlament (JxCat)

Dema declaren les dues Martes, dues dones valentes, honestes i pacifiques al servei del pais. Estem amb elles, no estan soles i les volem a casa.

2. Jordi Mulet, enginyer industrial

@KRLS a Bèlgica, @AnnaGaSabate a Suïssa, l’estratègia d’anar col·locant un exilat a paisos clau em sembla molt bona per donar visibilitat al conflicte i anar-hi involucrant més governs. Els propers: Holanda, Dinamarca i Suècia.

3. Miquel Solà, alcalde de Collbató

4. Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona

5. Iolanda Fresnillo, sociòloga

6. Chema Clavero, expresident de Súmate

Tengo una duda que no me deja dormir Si la escuela catalana adoctrina, ¿dónde nos adoctrinaron a los castellano-hablantes que fuimos a escuela franquista y somos indepes?

7. Raquel, periodista

Aquest dossier de l’Any #PompeuFabra no podia arribar en un moment més addient per demostrar la força de la nostra llengua. Com estic gaudint d’aquesta lectura! Gràcies, @diariARA #lallenguanoestoca pic.twitter.com/8QdbOoHIqV