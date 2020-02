"Mantinguem la calma": l'actualitat en 8 tuits

651x366 Personal sanitari amb equipament mèdic portàtil fora de l'Hospital Cívic Codogno, on s'ha tancat la sala d'emergència com a mesura de precaució / MAURIZIO MAULE/ EFE Personal sanitari amb equipament mèdic portàtil fora de l'Hospital Cívic Codogno, on s'ha tancat la sala d'emergència com a mesura de precaució / MAURIZIO MAULE/ EFE