"Tot puja": l'actualitat en 10 tuits

1. Sergi Llorens, il·lustrador

2. Josep Costa, professor de teoria política

3. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament

El primer dia de l'any us recordem, igual com us vam recordar ahir i com us recordarem cada dia que passeu injustament tancats #Llibertat

4. Adrià Alsina, cap de premsa de l’ANC

5. Antoni Garrell Guiu, enginyer industrial

6. Antonio Rodríguez, tuitaire

7. Sergi Mas, periodista

8. Dolors Boatella, promotora creativa

9. Monica G. Prieto, periodista i escriptora

10. Carlos Latuff, dibuixant

