"Desplegant la República?" L'actualitat en 8 tuits

1. Consol Prados, sociòloga



Demanar empara al TC (quan has dit que no té legitimitat), contra els que van aprovar amb tu que no té legitimitat, és, com a mínim surrealista — Consol Prados (@consolprados) 22 de gener de 2019



2. Francesc Codina, filòleg i professor de la Universitat de Vic



Si JxC creu que Puigdemont no és avui president per culpa d’ERC i no pas de l’Estat, el president Torra hauria de convocar eleccions immediatament.



No té cap sentit governar amb un soci a qui s’acusa contínuament de traïció.



I, si és comèdia, és una comèdia força destructiva. — Francesc Codina (@codina_francesc) 22 de gener de 2019



3. Marta, tuitaire



Quin benefici té un líder indepe que manifesta públicament que renuncia a la unilateralitat? Buscar un pacte amb comuns i socialistes.



2+2=4 — Marta II*II🎗 (@MartaDui) 22 de gener de 2019



4. Eva Granados, diputada al Parlament (PSC)



Tenim la sensació que als independentistes només els interessa la competició entre les seves múltiples sigles i continuen amb la seva telenovel·la de traïcions mútues. Els exigim que es posin a treballar pels catalans/es i deixin els seus embolics pel seu temps lliure. pic.twitter.com/TNPuPNx0Wz — Eva Granados Galiano (@Eva_Granados) 22 de gener de 2019



5. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



Que els arbres no ens impedeixin veure el bosc. Hi ha una operació d’Estat per subvertir el resultat de les eleccions del 21D, impedint investidures, empresonant i suspenent diputats. Ens cal defensar els nostres drets a totes les instàncies, no deixar cap actuació sense recurs. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 22 de gener de 2019



6. Aleix Salvans, escriptor



Una pregunta: quan el conseller de Territori i Sostenibilitat proposa que l'estat espanyol legisli sobre el sector del taxi, és el govern efectiu desplegant la República? — Aleix Salvans (@aleixsalvans) 22 de gener de 2019



7. Helena Villar, periodista



El que confunde la crisis taxi vs. Uber/Cabify con un conflicto de progreso tecnológico en vez de un conflicto de derechos laborales o no está entendiendo nada o lo hace con toda la intención. Esto no va de apps y vehículos de último modelo, va de neoliberalismo salvaje. — Helena Villar (@Helena_VillarRT) 21 de gener de 2019



8. Juan Ramón Lucas, periodista