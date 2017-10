"Com a bons demòcrates": l'actualitat en 10 tuits

1. Miquel Àngel Estradé, senador (ERC)

Tot i tenir empresonats, multats, querellats i exiliats i el país ocupat, el 21-D els guanyarem a les urnes com a bons demòcrates — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) 31 d’octubre de 2017

2. Àngels Barceló, periodista

Defraudado por la suavidad del 155, Puigdemont se inventa uno violento y terrible para su realidad paralela. Show must go on — Àngels Barceló (@abarceloh25) 31 d’octubre de 2017

3. Júlia Cot, guionista

El fiscal que ha d'assegurar neutralitat titula la querella MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA però sí, Puigdemont viu en una realitat paral·lela. https://t.co/Q0ZSAv22va — Júlia Cot (@cot_julia) 31 d’octubre de 2017

4. Jonathan Martínez, tuitaire

Sé que algunos preferían que Puigdemont se hubiera quedado en Girona hablando a la prensa local, pero no se puede tener todo en esta vida. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 31 d’octubre de 2017

5. Jordi Salvia, responsable de comunicació de la CUP

La roda de premsa del president des de Brussel·les és una hòstia històrica per l'Estat espanyol. Però el problema segueix sent... i el #22D? — jordi salvia (@jordisalvia) 31 d’octubre de 2017

6. Kate Shea Baird, co-coordinadora del comitè internacional de Barcelona en Comú

Spoiler: Spain didn't accept 2015 Catalan elections as a plebiscite on independence and it won't with December's either. — Kate Shea Baird (@KateSB) 31 d’octubre de 2017

“Espòiler: Espanya no va acceptar les eleccions catalanes del 2015 com a plebiscit a la independència i tampoc ho farà amb les del desembre”

7. Joan Safont, escriptor i periodista

Em sembla legítima la posició de Santi Vila, però, llavors què hi feia al Govern si no compartia el seu programa? — Joan Safont (@joansafont) 31 d’octubre de 2017

8. Josep Sala i Cullell, mestre i ambientòleg

En resum, que nosaltres no som prou forts per separar-nos, i ells no són prou forts per destruir-nos. — Josep Sala i Cullell (@SalaiCullell) 31 d’octubre de 2017

9. Laura Pous Trull, corresponsal de l’ACN a Brussel·les

Parlar de covards quan Rajoy porta 7 anys amagant el cap sota l'ala o sota la toga dels jutges em sembla, com a mínim, trist. — Laura Pous Trull (@laurapous) 31 d’octubre de 2017

10. Albert Lloreta, dissenyador i programador de webs