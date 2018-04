"Diàleg i negociació": l'actualitat en 8 tuits

1. Albert Pereira, jurista i funcionari

La repressió espanyola està fent saber a Europa que Espanya, almenys vers la minoria nacional catalana, es comporta com un règim autoritari, i que els líders independentistes no són uns criminals monstruosos, sinó uns polítics democràtics d’aparença raonable i decent. (3)

2. Marc Arza, regidor a l’Ajuntament de Reus (PDECat)

Hi ha un gir. El món no vol la independència de Catalunya però tampoc no vol repressió i autoritarisme al cor d'Europa. Diàleg i negociació!