"Amb la condició que perdés": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep M. Fonalleras, escriptor

2. Carme Vidal Huguet, filòloga

El president Puigdemont és l'únic candidat que pot formar govern. Hi ha alguna candidatura alternativa? No, oi? Mariano Rajoy convoca les eleccions del 21D, oi? Doncs si es vol demòcrata, que n'accepti el resultat i endavant. Ens empara la democràcia!

3. Dolors Boatella, promotora creativa

4. Jordi Armadans i Gil, director de la Fundació per la Pau i politòleg

5. Josep M. Mainat, productor

Quan diem als nostres presos: "No pararem fins que sortiu!"... No pararem de fer què, exactament?

6. Laia Balcells, professora associada a la Universitat de Georgetown

Policies que fa unes setmanes tenien com a missió no deixar sortir a Puigdemont (lliure) del Parlament ara tenen com a missió no deixar-lo entrar al Parlament.