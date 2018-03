"I doncs, què hi fa Jordi Cuixart encara a presó?": l'actualitat en 9 tuits

1. Toni Florido, militant del PDECat

2. Joan Lluís Bozzo, director de teatre

3. María José Ruiz, treballadora social

4. Aleix Renyé, periodista

5. Judith Sunderland, directora de Human Rights Watchs a Europa i l’Àsia central

Italian authorities seized this Spanish rescue boat, threatening criminal charges for refusing to hand people over to Libyans & almost certain abuse in detention in Libya. As @UNHumanRights chief recently asked, have we all gone completely mad? https://t.co/INNzHIekOV pic.twitter.com/7vAOhLMQ5v