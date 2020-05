Tornen les escoles: l'actualitat en 8 tuits

1. Ignasi Bea Seguí, professor d’història

Trobo a faltar els alumnes i m'entristeix pensar que no em podré ni acomiadar de molts d'ells. He llegit articles a favor i en contra i no aconsegueixo entendre la pressa per obrir. De debò, no em convencen gens els arguments, tenint en compte els contres. — Ignasi Bea Seguí (@IgnasiBeaSegui) May 20, 2020

2. Victor Balaguer Pla, químic

Quan es parla de conciliació familiar, tothom reclama a les escoles, però ningú, a les empreses. Les escoles són part de la solució. — Victor Balaguer Pla (@BalaguerPla) May 20, 2020

3. Martina Marcet, ramadera

Després de dos mesos de terror apocalíptic, ara en dues setmanes tot ha de funcionar. Tothom a treballar, escoles obertes, bestiar sanejat, terminis que corren.

Mesures de seguretat? CAP. Ajudes reals a les persones, famílies i petits negocis CAP — Martina Marcet (@MartinaMarcet) May 20, 2020

4. Jesús Rodríguez, periodista

Per cert, lamento informar a les autoritats competents que bona part de la ciutat de Barcelona a la pràctica ja es troba en Fase 3. Això de l'acceleració de la desescalada suposo que deu ser per no fer el ridícul. — Jesús Rodríguez (@albertmartnez) May 20, 2020

5. Cris Juanico, músic

Les restriccions i obligacions haurien de ser en funció de la densitat de població. Ex: no és el mateix anar a la platja a la Barceloneta que a Son Saura. Tampoc no és el mateix dur mascareta a Barcelona que a Ripoll. Tot ho fan passar per un mateix embut, i no hi ha dret. — Cris Juanico VIU - SALPOLS - Confinat (@crisjuanico) May 20, 2020

6. Eva Piquer i Vinent, periodista i escriptora

Sempre que es permet una nova cosa, apareixen les imatges d'aglomeracions. I tothom compartint-les i tothom escandalitzant-se. Una nova tradició de la nova normalitat. — Eva Piquer i Vinent (@EvaPiquer) May 20, 2020

7. Ana Pardo de Vera P., directora corporativa i de relacions institucionals de ‘Público’

🔴 Algo se está haciendo mal desde el Gobierno si #ERC y #Compromís no apoyan su petición de prórroga del #estadodealarma



Las negociaciones en Política consisten en sumar sobre lo conseguido, además, en un movimiento histórico de las izquierdas, no en sustituirlo.



Cuidado. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) May 20, 2020

8. Albert Mercadé, periodista