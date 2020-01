Interrogatori "vergonyós": l'actualitat en 8 tuits

1. Neus Torbisco-Casals, investigadora, doctora en dret i professora de drets humans



Estic escoltant l'interrogatori a Trapero i és realment vergonyós. El nivell és tan patètic que Trapero es veu obligat a recordar que "de una situación concreta no se puede extraer una generalización" . Realment ignoren les falacies lògiques més bàsiques? — Neus Torbisco-Casals🎗 (@casals_neus) January 21, 2020



2. Guillem Pursals, politòleg



Avui hi haurà gent que dirà 'Trapero ha dit el que esperaven que digués', 'Els Mossos haurien d'haver fet costat al President' o altres com 'Diu el que diu perquè no el tanquin'. Doncs no, els Mossos van complir amb la llei que és el que ha de fer qualsevol policia, no hi ha més. — Guillem Pursals 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 (@GPursals) January 21, 2020



3. Chema Clavero, expresident de Súmate



La justicia española es tan especial que no respeta ni sus propias sentencias.

Un juez decreta cómo había de ser el comportamiento de los cuerpos de seguridad el 1-O.

Los Mossos cumplieron, policía y GC, no. ¿A quien se juzga? ¡A los responsables de Mossos! — Chema Clavero (@jm_clavero) January 21, 2020



4. Cristina Rúbies, dissenyadora i graduada en Dret



Malauradament, digui el que digui el Major Trapero, la sentència la dictarà el PP, i ells estan instaurats en el "contra pitjor millor" per erosionar el govern del PSOE.

I, per desgràcia, nosaltres estem instaurats en el "contra més complaents millor". — Cristina Rúbies (@seibur_) January 21, 2020



5. Toni Arago, sociòleg



Mentre hi hagi jutges conservadors i jutges progressistes, no hi haurà justícia. — Toni Arago (@toni_arago) January 21, 2020



6. Joan Foguet, periodista



Avui tots els que es posen les mans al cap perquè us recorden que el Delta de l'Ebre està en perill, si us plau, mantingueu aquest interès pel sud del país quan passin les notícies i entengueu ja que no són cap 'racó' ni lloc per fer arrossets. Fer país és protegir-lo, sempre. https://t.co/5aXApfwFCC — Joan Foguet 🎗 #llibertatpresospolitics (@joanfoguet) January 21, 2020



7. Toti, pastor i pagès



El sentiment de pertaneixença que tenim, té a veure en quants dies de mal temps hem suportat.

Pertaneixem a aquest territori perquè el vent, la pluja, la neu, les rufades i urpades de l'hivernàs no han pogut expulsar-nos. #LaVidaDelPastor pic.twitter.com/LJec2X36Y1 — Toti (@xaiecologic) January 21, 2020



8. Mariona Colomer, estudiant de física