"Entendre'ns, entendre’ns i entendre'ns": l'actualitat en 8 tuits

1. Ernest Maragall, candidat a l’alcaldia de Barcelona per ERC

Sumar, sumar i sumar. Que cadascú treballi des del seu projecte de ciutat. I a partir de les eleccions: entendre'ns, entendre’ns i entendre'ns.



Des de la unitat d’acció sobiranista per l’avenç cap a la República amb la màxima potència. [FIL] pic.twitter.com/kwqGZ26mVq — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) 27 de gener de 2019

2. Eva Parera, advocada

Es fantàsic això del independentisme de reclamar unitat però al mateix temps negar-se a practicar-la per no perdre les sigles abans de les eleccions i intentar imposar-se al soci de govern. Ajuntar-se després de les eleccions no és “unitat”, se’n diu pactes de govern. https://t.co/6VRHa1pMAt — Eva Parera (@PareraEva) 27 de gener de 2019

3. Gemma, tuitaire

Som la gent qui exigim unitat als partits per guanyar un país amb tots, els uns i els altres, i si no ho feu per escrúpols de partits aleshores feu un pas enrere que no ens representeu. — Gemms 🎗 (@gemmamund) 27 de gener de 2019

4. Joel Joan, actor

La victòria aglutina. La derrota divideix. Ens cal guanyar i després, no patiu, que tots aniran a una. — Joel Joan (@JoelJoanJuve) 27 de gener de 2019

5. Adrià Pujol, historiador

La millor manera de no dividir és no pressionar als altres ni intentar imposar-los ls teva agenda. Només des del respecte hi haurà veritable unitat. https://t.co/lg7ljgrqqa — Andreu Pujol (@Apujolmas) 27 de gener de 2019

6. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

Fa una setmana vem inaugurar el centre #LGTBI de Barcelona. Aquesta nit ha patit un atac covard. Han de saber que no ens fan cap por, al contrari. Més que mai sentim l’orgull de ser ciutat diversa, i l’alegria d’estimar a qui volem i com volem. A Barcelona #lovewins 🌈💜 pic.twitter.com/bJufNv3GLW — Ada Colau (@AdaColau) 27 de gener de 2019

7. Sem Pons Puig, responsable de màrqueting digital

Si algun cop he tingut pensaments de tirar la tovallola i rendir-me davant els homòfobs, siguin qui siguin, i vinguin d'on vinguin, avui agafo energia de nou.



No podreu amb nosaltres.



Tolerància 0 davant qualsevol tipus d'homofòbia, perquè ens hem cansat de ser ciutadans de 3a. pic.twitter.com/j0aW8CLLR6 — Sem Pons Puig 🏳️‍🌈 (@semponspuig) 27 de gener de 2019

8. Ana Pardo de Vera, directora de ‘Público’