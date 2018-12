"El 155 segueix per la via penal": l'actualitat en 8 tuits

1. Isidor Marí, professor i sociolingüista



La fiscalia investiga els Mossos per no haver impedit el tall a la AP-7.



Si no investiga tots els casos idèntics dins i fora de Catalunya, no fa més que confirmar la seva parcialitat i politització. https://t.co/tbSKVUGW0S — Isidor Marí (@IsidorMari) 11 de desembre de 2018



2. Abel Riu, politòleg



El 155 segueix també per la via penal. https://t.co/rKyb3ggmTH — Abel Riu (@abel_riu) 11 de desembre de 2018



3. Hibai Arbide, periodista



Encapuchados de extrema derecha intentan impedir presentaciones de libros y encapuchados CDR hacen que la gente no pague peajes. Uy, sí, los extremos se tocan. — · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) 11 de desembre de 2018



4. Cris, tuitaire



Todas estas faltas de respeto, insultos, mentiras, manipulaciones, cárceles preventivas y el a por ellos hacia más de dos millones de personas lo acabaréis pagando carísimo.

Tarde o temprano váis a ver vuestro error reflejado en una España rota en mil pedazos. — Cris 🎗 (@gallifantes) 11 de desembre de 2018



5. Roger Buch, politòleg



Aviam, si convoques un Consejo de Ministros a Barcelona per desescalar i destensar i resulta que, fent-ho, estàs generant molta més tensió, no seria més lògic desconvocar-lo? — Roger Buch 🎗 (@Rogerbuch) 11 de desembre de 2018



6. Carles Martret, tuitaire



Final entre equips argentins a Madrid, consell de ministres espanyols a Catalunya... enguany es porten els world tours!!! — Carles Martret (@martret_carles) 11 de desembre de 2018



7. J.K. Rowling, periodista



My mentions have taught me that Brexit is like Trump’s wall. For its devoted fans it has a symbolic value totally unrelated to its workability, its true cost or the glaring self-interest of its proposers, whereas non-believers see nothing but a deranged and costly vanity project. — J.K. Rowling (@jk_rowling) 11 de desembre de 2018



“Les meves mencions a la xarxa m’han ensenyat que el Brexit és igual que el mur de Trump. Per als seus admiradors més devots té un valor simbòlic que no té cap relació amb la seva aplicació, el seu cost o l’interès personal dels seus creadors, mentre que els que no hi creuen no hi veuen res més que un projecte de vanitat perjudicial i costós”



8. Jeremy Corbyn, líder del Partit Laborista britànic



In 35 years as an MP I've never witnessed such an abject mess as this Prime Minister has made of these Brexit negotiations. pic.twitter.com/GljTC0bjB0 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 11 de desembre de 2018



“En 35 anys com a diputat, mai he presenciat un embolic tan menyspreable com el que ha provocat la primera ministra amb les negociacions del Brexit”