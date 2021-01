"L'últim que ens mereixem": l'actualitat en 9 tuits

1. Sergio de Maya, politòleg

El problema de les eleccions del 14F comença a ser no només la pandèmia, sinó la sensació q s'està transmetent d'inseguretat i risc per la salut, enlloc de garantir q es/pot ser segur. Això podria frenar la participació, i ho faria desigualment.

2. Guillem Casals, tuitaire

Plantejar la decisió en clau electoralista, i no basant-se en dades o criteris sanitaris, és un error. Qui plantegi posposar per guanyar temps o qui proposi mantenir perquè creu que guanya, és un temerari. El màxim consens, i que tothom se'n responsabilitzi. Prou important és.

3. Eduard Voltas, editor

4. Nerea López, tuitaire

Estan pujant com l’espuma els contagis de Covid. No entenc com el súper pla-sense-fisures nadalenc de “feu el que us doni la gana” ha pogut fallar