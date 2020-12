"D'amnistia, ni parlar-ne": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Sànchez, secretari general de JxCat



Setmanes per fer un acord de @juntsxcat @esquerra_erc i @cupnacional per quan portar llei d’amnistia al @Congreso . 2 hores després d’anunciar la data (març 2021) ha faltat temps pq el PSOE digui que d’amnistia ni parlar-ne. Sobren les paraules. Que cadascú tregui conclusions. https://t.co/JHgbeHO9tF



2. Andreu González, escriptor



És a dir, que les lleis d’amnistia han de servir per fer impunes els crims del franquisme (1977) però no perquè s’hi acullin uns polítics i uns líders socials que van cometre uns crims tan greus que només es persegueixen a Espanya.



3. Mercè Espasa, jurista



La Constitució no prohibeix l'amnistia en cap moment. De fet, la majoria de la doctrina n'és favorable i és un mecanisme reconegut internacionalment. És una qüestió de voluntat política. No ereu el Govern més progressista de la història? https://t.co/bwsuXl2Z9E



4. Joe Costa, tuitaire





5. Meritxell, metge de família



Sagnia de metgesses de família que deixen l'atenció primària perquè no poden fer la feina com creuen que l'han de fer. Marxen a l'estranger, a dispositius especialitzats, a urg hospitalàries, a la privada...

SENSE UNA ATENCIÓ PRIMÀRIA FORTA NO ÉS POSSIBLE LA SANITAT PÚBLICA