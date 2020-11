"Torna a casa per Nadal, si les dades són bones...": l'actualitat en 9 tuits

1. Jordi Armenteras, periodista



Desescalada de mesures a Catalunya. Torna a casa per nadal, si les dades són bones....

2. Víctor Saura, periodista



Perfecte. Els bars ja podran obrir fins les 21.30 dilluns vinent, mentre que els infants recuperaran la plena activitat esportiva i de lleure d'aquí dos mesos... si les conseqüències de l'obertura dels bars no ho esguerra #oletu @govern

3. Adrián Cruz, arxiver del departament de Salut



Dic jo que la Nit de Nadal, el dia de Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any el toc de queda el podríem posar una mica més tard. Ni que sigui a les 00:30h, per tal de deixar que la gent pugui sopar o prendre el raïm de Cap d’Any en família.

4. David Vendrell Donat, enginyer de camins i empresari



Doncs jo crec que és un pla raonable de desescalada. Mantenir el toc de queda de les 22h fins al final, trobo que és tot un encert, tot i que com a noctàmbul, sóc el primer en anyorar sortir de nit 😉.

5. Montse Sans, tuitaire



6. Arnau Barquer, historiador



Abans d'exigir a la població, potser millor exigir a les autoritats que testegin i revisin fins la sacietat qualsevol vacuna, més davant el rally que estan fent les farmacèutiques i que genera tantes sospites a la comunitat mèdica no?

7. Violeta Tena, periodista



Supose que els guionistes de #Netflix ja estan pensant en una sèrie sobre la cursa per la #vacuna de la covid, perquè tela amb la tensió que es deu de respirar en eixos laboratoris.

8. Aida Sanuy Perpinyà, periodista



L'únic debat sobre la vacuna que toleraré: o et poses la vacuna o et confines a casa de per vida.