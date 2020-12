"Per quina onada anem?" L'actualitat en 8 tuits

1. Meritxell Lavall, filòloga catalana



Per quina onada anem de COVID? M'he perdut.



2. Roger S, infermer



Ja m’imagino les 5 bombolles de grups familiars juntes, dinant per Nadal a casa la iaia, comentant que als països europeus s’estan prenent mesures fortes i criticant que a Espanya ningú fa res... ...els mateixos que critiquen quan a Espanya es prenen mesures...



3. Mònica Cornudella, tuitaire



Per Nadal cada ovella al seu corral, és fàcil, oi? Sembla que costi massa d'entendre-ho.

Doncs per què tants malabarismes quan ens podrem trobar d'aquí a uns mesos?

Al·lucino amb gent que sembla intel·ligent i volen tradició per sobre de salut. Videotrucades i vermuts virtuals!