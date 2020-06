"Antologia de disbarats de la pandèmia": l'actualitat en 8 tuits

1. Marga, graduada en ciències de l’activitat física i de l’esport



Mentre a Pekín aïllen 11 barriades, a les Balears el dilluns arribaran vols internacionals procedents d'Alemanya, per reactivar el turisme. This is Spain.



2. Isidor Marí, professor i sociolingüista



El virus que no coneixia fronteres ara es veu que ha après a fer distincions molt subtils: no hi ha problema perquè els alemanys vagin a les Balears, però els illencs que viuen fora no poden anar a veure la família.

L'antologia dels disbarats de la pandèmia serà voluminosa.