Senderi i fruita confitada: l'actualitat en 8 tuits

1. Cris, tuitaire

Podeu per una vegada a la vida celebrar la revetlla a casa amb uns quants familiars o amics i prou? Podem deixar les aglomeracions o les festes? És tan greu no sortir a ballar o a bars o el que sigui amb molta gent? Podeu pensar una mica més en el que pot passar si ens descuidem?

2. Marcel Pellejero, periodista

3. Salvador Esquena, metge

4. Jordi Cornudella, músic

5. Ramon Pardina, guionista

6. Mia Font, dibuixant

Teletrabajo en casa desde hace más de 100 días. Me instalé una hamaca en la terraza para los parones. Me senté e intenté frenar el balanceo con el pie... contra un cactus. Cojeo. Me duele. Creo que un cactus crece en mi interior. Supongo que cuenta como accidente laboral ¿no?

7. Maria Climent, traductora, escriptora i community manager

Tinc moltes ganes d’expressar que fa 6 anys que soc autònoma i que des de llavors no he sigut capaç de tenir ni una setmana de vacances. Que encara que me’n vagi a tal lloc o a tal altre m’enduc l’ordinador i treballo cada dia. I que envejo els que podeu desconnectar. Au, salut!

8. Adam Martín Skilto, periodista i escriptor

Algunes regles domèstiques que m'he obligat a complir tant sí com no:



1. No anar mai a dormir amb la cuina bruta.

2. Evitar que s'acumuli roba per rentar.

3. Evitar que s'acumuli robar per plegar/planxar.



No n'estic complint cap.