"La castanya que ens fotrem": l'actualitat en 9 tuits

1. Claudi Pérez, periodista

2. Pedro Luna, bloguer

3. Cristina Clemente, dramaturga

4. Josep Martí Blanch, periodista

Només l'escola actua com a venedora de bitllets per la cursa de la igualtat. Si deixa de funcionar amb normalitat, no és que deixi de funcionar l'ascensor social, que fa temps que està espatllat, és que no es podrà pujar ni aspirar a una vida millor ni per les escales.