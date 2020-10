"Eleccions a Catalunya el dia dels enamorats espanyols": l'actualitat en 8 tuits

1. Teresa Ciges, periodista



14 de febrer eleccions a Catalunya. Més de 4 mesos de campanya electoral per davant. Veurem com aconsegueixen engrescar la ciutadania, descontenta i farta (tant l’independentisme com l’unionisme). #compol https://t.co/VeqvAYniRh

2. Blanca Treig, empresària



3. Glòria Serra, periodista



4. Adam Martín, periodista



El positiu de Trump és una oportunitat/maniobra electoral excel·lent. Sigui cert o no, quan es recuperi dirà: "Veieu, no n'hi havia per tant. Pertanyo a un grup de risc i ha estat com un refredat". I fora mascaretes i restriccions i visca la seva política sanitària.