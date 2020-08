Batalles i l'objectiu final: l'actualitat en 8 tuits

1. Pilar Rahola, periodista

2. Xavier Fina, filòsof

És lògic que les victòries judicials es visquin com victòries polítiques. Però una cosa és tenir sentències favorables i una altra trobar la manera de fer la independència. Restar (amb raó) credibilitat a la justícia espanyola no acosta l’independentisme al seu objectiu final.

3. Arturo Puente, periodista

Lo relevante de esto es que es un juez europeo compra un 2º argumento para no extraditar. Primero los alemanes dijeron que no veían la sedición, ahora el belga que TS no era competente. El TEDH tendrá varias opciones ya argumentadas por jueces para anular. https://t.co/QtcGOWUDzP