Pressupostos amb mà dura: l'actualitat en 8 tuits

1. Aleix Sarri Camargo, coordinador de Polítiques Internacionals de Presidència del Govern



La Fiscalia General, nominada per @sanchezcastejon, demanarà 15 anys de presó als líders catalans per una rebelió que no ha existit mai, però els partits independentistes han de votar un pressupost perquè no-sé-què. Doncs miri, no. I bona sort pel PSOE explicant-ho a Brusseles. — Aleix Sarri Camargo 🎗 (@aleixsarri) 13 d’octubre de 2018



2. Carmen Pérez, sociòloga



Rebel·lió: “alçament violent i públic”. Fins a 30 anys de presó. La pena mínima són 15 anys.



15 anys de presó per exercir el dret fonamental de reunió i manifestació. 15 anys per defensar el dret a l’autodeterminació. https://t.co/AbKurjUZpF — Carmen P (@maihaviaditque) 13 d’octubre de 2018



3. Rafael Pradas, periodista i assessor de comunicació



No acabo d'entendre que @QuimTorraiPla rebutgi la proposta de més autogovern de @sanchezcastejon amb l'argument que Catalunya ja va fer un referèndum d'autoderminacio, però en canvi estaria disposat a pactar un referèndum d'autoderminacio... doncs ens quedem per sempre al llimb — RafaelPradas (@RafaelPradas) 13 d’octubre de 2018



4. Cristina Rúbies, dissenyadora i estudiant de dret



Ja comencem! Et diré jo les 3 fases que acabaran sent:



FASE 1

- M'aproves els Pressupostos.

FASE 2

- Deixes de demanar la independència.

FASE 3

- Em segueixo quedant els vostres diners per rucs.



Sánchez té un pla en "tres fases" per Catalunya. https://t.co/1Yxd7BQZVW — Cristina Rúbies (@seibur_) 13 d’octubre de 2018



5. Sergio de Maya, politòleg i professor associat de la UB



D'això, els pressupostos no són "de Sánchez". Els avenços socials són de tothom. I q no s'aprovin ens perjudica a tothom. Catalans i catalanes incloses, per suposat. — Sergio de Maya (@sdemaya) 13 d’octubre de 2018



6. Pilar Rahola, periodista



El millor de l’exaltació nacional-patriótico-espanyola del 12O ha estat el blanquejament que han fet @PPopular i @CiutadansCs de l’extrema dreta de Vox.

Tot queda molt clar. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 13 d’octubre de 2018



7. Olga Suanya, antropòloga i periodista



Cada cop que coincideixo amb un pare o mare que no sap comportar-se en un estadi de futbol només puc pensar en la vergonya que deu passar el seu fill al camp — Olga Suanya🎗 (@osuanya) 13 d’octubre de 2018



8. Diana Gómez, actriu