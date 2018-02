"Dinamitar la immersió lingüística": l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Tardà i Coma, diputat al Congrés (ERC)

Si Govern espanyol aprofita el 155 per dinamitar la immersió lingüística es farà evident la seva mala fe i voluntat de continuar fent mal a Catalunya, així com la nostra irresponsabilitat de no haver fet encara Govern republicà tal com ens mandatà la ciutadania el 21D. Govern ja!