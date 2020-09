"Ens cal valentia": l'actualitat en 8 tuits

[Si consultes aquest contingut des d'una aplicació mòbil, fes clic aquí per poder visualitzar els tuits]

1. Anna Pérez, mestra

Durant el dia d'ahir, primer dia de curs, vaig llegir constantment la paraula il•lusió com si aquesta fos la primordial per encetar aquest curs escolar tan complicat. I què voleu que us digui, la il•lusió forma part de l'ADN de mestres, no cal reclamar-la. Ens cal valentia 👇🏽 — Anna Pérez 🎗✊🏼annaravalnet (@annaravalnet) September 2, 2020

2. Rocío Romero Díaz, experta en comunicació

Puc explicar quelcom positiu? A l'escola bressol on hi porto la criatura son súper amables, tenen el protocol fetén, m'han resolt tots els dubtes i, tot i resignades, les mestres estan donant-ho tot perquè l'adaptació sigui fàcil i agradable. Un 10! 😊 — Rocío Romero Díaz (@RocioRomeroDiaz) September 2, 2020

3. Francesc Verdú, tuitaire

Durant tota la primera quinzena de setembre, pare i mare també treballem, i els fills no poden tenir-los els avis (col•lectiu vulnerable) ni amics ni ningú. Què hem de fer? Per no parlar de l'estiu sencer... Els pares no hem tingut dos mesos de vacances, ningú ho ha vist aixo?👇🏼 — Francesc Verdú ||*|| 🎗 (@francescverdu) September 2, 2020

4. Sergio de Maya, politòleg

Preocupant com la crítica a la gestió de la pandemia ha desparegut de molts perfils de Tw segons afinitat ideològica i en funció de qui te les competències.Avui q fins i tot la tornada a l'escola està en risc, tant q es va demanar al juny...Nomes reapareix per criticar a una part — Sergio de Maya (@sdemaya) September 2, 2020

5. Albert Cuesta Zaragosí, analista tecnològic

La pandèmia fa aflorar a Twitter el descomunal abisme en actitud vital que hi ha entre empleats públics, assalariats privats i autònoms. — Albert Cuesta Zaragosí 🎗😷 (@albertcuesta) September 2, 2020

6. Rubén Cela, membre de l’executiva nacional del BNG

A sentenza xudicial q obriga aos Franco a devolver o Pazo de Meirás non é unha victoria definitiva, mais é unha victoria moi importante. Parabéns ás persoas, entidades e institucións q o fixeron posíbel. Máis unha vez, a non asunción do inxusto e a loita fan q a sociedade avance. pic.twitter.com/AO90BWUdfM — Rubén Cela (@rubencela) September 2, 2020

7. Joan Mangues, estudiant de ciències polítiques

S'ha tret el Pazo de Meirás als Franco, bé. Ara només falta jutjar els crims del franquisme, fer memòria històrica, una transició sense franquistes, no donar-los suport, treure 120mil persones de les cunetes, erradicar el franquisme sociològic, renovar el poder judicial, etc. — Joan Mangues (@jmangues) September 2, 2020

8. Bárbara Alpuente, guionista