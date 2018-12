"Amb el cor encongit": l'actualitat en 8 tuits

1. Quim Torra, president de la Generalitat





2. David Bresco, tuitaire



Malauradament quasi ha coincidit per dates amb el darrer tsunami de fa uns anys. Aquest cop provocat per l'erupció d'un volcà, quina tragèdia. DEP. #indonesia #tsunami . https://t.co/gdca4U3Hjt



3. Joan-Lluís Lluís, escriptor





4. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



Es pot discrepar d’algunes tàctiques de mobilització sense titllar-les de violentes. Es pot dir que capgirar contenidors o trencar cordons policials no aporta res de bo sense criminalitzar els que ho fan. I sobretot ens cal recuperar les formes de protesta unitàries i massives.



5. Eva Piquer, periodista i escriptora



Un mal educat interromp el concert de Serrat. Ell el deixa en evidència. No puc entendre els qui, en aquest context, es fiquen amb Serrat. Els qui no respecten els altres no mereixen cap justificació ni atenuant. Els hauríem d’assenyalar sempre, crec.