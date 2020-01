"Als catalans sempre ens surt la fava": l'actualitat en 8 tuits

1. Francesc Serés, escriptor

Veus el debat i és una evidència, Espanya no és un país fort, és un país rígid. Fent tot el possible perquè no es trenqui per Cat o Euskadi, s'ha trencat per tot arreu. És un desastre. No funcionen bé ni l'estat contemporani, ni l'estat normalet, només l'estat profund i fosc.