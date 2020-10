"Guàrdies que no voldries haver tingut mai": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'apli]

1. Paco Ferrer, microbiòleg

Salgo de una de esas guardias que desearías no haber tenido jamás. Noche en vela con la resi para sacar mas de 2000 PCR, con un nivel de ansiedad que no está pagado/reconocido/y que pasará factura con creces si o si. De nuevo tandas con más de 30% de positivos, la mayoria <30años

2. Alicia Negrón, infermera

3. Fernando Arancón, politòleg

4. Cris, tuitaire

5. Dolors Bassa, exconsellera de Treball i Afers socials

6. David Heredia, editor

7. Laia Mauri Baraza, experta en comunicació política



Encara no he trobat paraules per això de #LaMortDeGuillem, les televisions dels Països Catalans, el sentit de comunitat mirant-la, la ràbia i la tendresa immediata, la decisió de seguir. Per tu, Guillem, ahir vam ser més que mai un país.