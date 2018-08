"Ho tenen tot i van coordinats": l'actualitat en 9 tuits

1. Oriol Lladó, regidor a l'Ajuntament de Badalona (ERC)

✅ L’atacant ha reconegut q el mòbil no era polític.

✅ El marit de l’agredida tb ha dit el mateix.

✅ Les fotos q corren s’han demostrat falses.

✅ Els @mossos deslliguen els fets del procés.



C's i PP no estan preocupats per la fractura, la fractura és el seu projecte. — Oriol Lladó (@oriolllado) 27 d’agost de 2018

2. Eduard Voltas, editor de ‘Time Out’

Ho tenen tot i van coordinats: els comandos al carrer, les teles mentint a les sales d’estar, els polítics atiant l’odi als faristols, i la fiscalia protegint-los a tots per tancar el cercle. Ja podem espavilar. https://t.co/ufBO3iRefm — Eduard Voltas (@eduardvoltas) 27 d’agost de 2018

3. Andreu González, tècnic de normalització lingüística

El problema és concretar en què consisteix aquest "ja podem espavilar". Suposant que els partits que es diuen independentistes tinguessin un objectiu comú, les tàctiques de cadascú són molt divergents. D'aquí la pàralisi. — Andreu González🎗️ (@andreu_gonzalez) 27 d’agost de 2018

4. Laia, tuitaire

Vam deixar de parlar d'independència per parlar de presos polítics i hem deixat de parlar de presos polítics per parlar dels que treuen llaços. Anem bé. Seguim! — Laia (@Misshapen77) 27 d’agost de 2018

5. Lluc Salellas i Vilar, regidor a l’Ajuntament de Girona (CUP)

Ahir una amiga argentina em comentava: "el problema de los catalanes es que pedís demasiado permiso". Em va semblar una bona sentència per acabar les vacances i preparar tot el que ha de venir aquest curs. Bon dia. — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) 27 d’agost de 2018

6. Manel Nadal Farreras, exsecretari de Mobilitat i adherit a MES

Veig molts anuncis d'una tardor calenta, per anar on?

L'estratègia de la confrontació no porta enlloc.Tampoc els processos de fals diàleg — Manel Nadal Farreras (@manelnadal63) 27 d’agost de 2018

7. Esther Soler, tuitaire

Una mica de consideració pels que seguim de vacances, per favor! — SOLER (@nomagradares) 27 d’agost de 2018

8. Llucia Ramis, escriptora

Els que ja som per aquí hem quedat per fer birres fins que oblidem que som aquí i per què. — Llucia Ramis (@lluciaramis) 27 d’agost de 2018

9. Albert, il·lustrador