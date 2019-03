"Un gran acord de país contra la segregació escolar": l'actualitat en 8 tuits

1. Pau Rodríguez, periodista

La millor notícia del #PacteSegregacioEscolar , per mi, és que la segregació ha deixat de ser un problema secundari i menystingut per guanyar centralitat en l'educació i en la política. Ara tenim 189 mesures amb les quals fiscalitzar l'actuació de la Generalitat i els municipis.

2. Mireia, filòloga

3. Xoán Perillán, activista

Un gran acord de país contra la segregació a l'escola. Una mesura urgent i necessària, tot i que insuficient i que no qüestiona el classisme de l'escola concertada. L'educació és un dret, un arma per millorar les nostres vides, però NO un negoci. https://t.co/7GY4VZl3cX

4. Àngels M. Castells, exdiputada al Parlament (CSQP)

5. Antoni-Italo de Moragas, professor d’econòmiques al Cunef

6. Sergio Castro, economista i excandidat de Vox a l’alcaldia d’Oviedo

7. Isabel González G., tuitaire

No és tes estrany que molt militars vells modreixin les llistes de Vox. És nostalgia de la dictadura. Volen reprimir tothom que no pensi com ells. Vox treballa per destruir la democracia i tornar a la opressió politica. No ho conseguiran