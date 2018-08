L'efecte Moncloa: l'actualitat en 8 tuits

1. Andrea Mingorance, periodista





2. Lola P., tuitaire





3. Carles Torras, bloguer





4. Roger Mazariegos, politòleg



Per Pedro Sánchez la normalitat institucional i el diàleg democràtic és tenir la meitat de l'anterior Govern a presó per un delicte que Alemanya ha descartat. https://t.co/BBzzkfkB02



5. Carles Bonaventura, exregidor de Reagrupament a l'Ajuntament de Girona



No és veritat que el @PSOE i @sanchezcastejon no tinguin cap projecte per a Catalunya, tenen el de sempre: el d'una autonomia espanyola de règim comú. Algú n'esperava res de diferent?



6. Silvia Senz, lingüista



Massa que han trigat, els @CDRCatOficial! Per mi, que no parin i vagin enllaçant seus de partits. Si el moviment no passa comptes, no es recuperarà. No es pot canviar de discurs i estratègia de la nit al dia i pretendre que els ciutadans no se sentin estafats.