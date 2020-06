"Aviseu quan marxeu de la platja que baixaré jo": l'actualitat en 8 tuits

1. Ada Klein Fortuny, metge i investigadora en el camp de les malalties infeccioses

Aviseu quan marxeu de la plaja que baixaré jo. — Ada Klein Fortuny (@adakleinFortuny) June 27, 2020

2. M. Àngels Cabasés, economista i professora a la UdL

Quan has passat un melanoma, veient les imatges de la gent a la platja al migdia per @tv3cat el que menys preocupa és la Covid-19 — M. Àngels Cabasés (@AngelsCabases) June 27, 2020

3. Montse Forga, advocada

...ja em disculpareu (o no, però ho diré igual) a aquestes alçades, vist el relaxament general, la incompetència de les autoritats, l’obertura de fronteres prematura, la vostra fal·lera de moure-us de la vostra zona i passar-vos-ho pel forro tot, qui se sorprengui dels rebrots és TONTO — montse forga (@montseforga) June 27, 2020

4. Marc Vidal, economista i consultor

el daño que hacen los de las conspiraciones tipo chip insertado y meriendas varias, es enorme al debate sobre la pérdida de libertad que se debería de tener en el ámbito del equilibrio entre seguridad o privacidad a medida que nos acostumbremos a ciertas aplicaciones de rastreo — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) June 27, 2020

5. Luis Abril Sr., tuitaire

Que me dicen que por qué me cuesta salir de casa, que si tengo miedo al virus. Pues no lo tengo. Prefiero no agarrarlo, claro. Pero lo que odiaría es transformarme en eslabón de la correa de transmisión. A los míos, y a los demás. Así que salgo lo justo. Eso es todo. — Luis Abril Sr. (@curropelayo) June 27, 2020

6. Eduard Voltas, editor

En 5 anys han deixat anar el llast de Duran i Lleida i UDC, el dels consellers que no volien fer l’1-O, el de Marta Pascal i els seus, i ara sembla que toca deixar anar el llast del PDECat.

Amb tantes reduccions de plantilla, és problemàtic presentar-se com a campió de la unitat. — Eduard Voltas (@eduardvoltas) June 27, 2020

7. Guillem Pursals, politòleg

Celebro que tinguem un nou partit, el Partit Nacionalista Català, i espero que generi alguna cosa. La política estèril, que no genera res, la trobo burda. Encara que no pensin com jo, qualsevol qui genera idees o debat, tindrà lloc a taula per parlar-ne al voltant d'un te. — Guillem Pursals {🏛🏳️‍🌈} (@GPursals) June 27, 2020

8. Ofèlia, cellista