"La política de la querella": l'actualitat en 9 tuits

1. Martí, enginyer de residus

2. Roger Torrent, president del Parlament

La política de la querella per sistema. En democràcia als Parlaments s’hi ve a dialogar i a debatre, no a amenaçar. https://t.co/ybOSqdUJgD

3. Jordi Salvia, excap de comunicació de la CUP

4. Ada Klein Fortuny, tuitaire

Tal dia com avui mon pare, q era a casa, ens va dir: vindran i us pegaran. Nooo, vam dir. Si pegaven als malalts al Clínic quan hi havia manis per si algú s’hagués amagat a la sala. Mismos perros, distintos collares. El vam mirar amb condescendència. Som a Europa i al 2017, hombre.

5. Ander Errasti Lopez, doctor en humanitats

Com pot ser que l'endemà no hi hagués manifestacions massives amb el suport també del @PSOE, davant de tal ignomínia?



Com pot ser que davant d'això, certament promogut per Rajoy, l'Estat reaccionés tancant files amb la seva màxima representació (el Rei) al capdavant?



No m'ho explico https://t.co/LFZK9ZiQjQ