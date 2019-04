'Míting' des de la presó: l'actualitat en 9 tuits

1. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública



Celebro que els mitjans telemàtics siguin la solució pq els presos polítics puguin fer campanya, però també ho haurien de ser per l'exercici dels diputats del ParlamentCAT o per investir un President a l'exili. L'Estat Espanyol permet lo primer i no lo darrer. Penseu-hi. pic.twitter.com/A8GFOByuVo — Jordi Pu1gnerO 🎗 (@jordiPuignero) 20 d’abril de 2019



2. David Espinola, advocat i músic



Línies vermelles i fer política solen ser males companyes de viatge i en la majoria de casos solen ser mentida o les primeres o la segona. — David Espinola 🎸🤹💡🗿 (@soumoltmacus) 20 d’abril de 2019



3. Sergio Maydeu-Olivares, analista i consultor



Estamos utilizando con tanta ligereza las palabras supremacista, facha, fascista, dictadura, golpista, racista o nazi... — Sergio Maydeu-Olivares (@maydeuO) 20 d’abril de 2019



4. Quim Brugué, catedràtic de ciència política a la UAB



La política, potser per impotència, ja no aspira a resoldre problemes: no construeix polítiques públiques. En aquest buit -abisme més aviat- ha optat per invocar el passat, identificar enemics i fer de la indignació el motor que la impulsa al no res. — Quim Brugué (@QuimBrugue) 20 d’abril de 2019



5. Francesc Codina, filòleg i professor a la Universitat de Vic



No entenc les persones que critiquen un partit (el que sigui) no pas per allò que diu, sinó per coses que no diu però que ells voldrien que digués per poder criticar-lo millor. — Francesc Codina (@codina_francesc) 20 d’abril de 2019



6. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP)



Els novios de la muerte ja s'han casat O encara festegen? — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 20 d’abril de 2019



7. Dolors Boatella, promotora creativa



Sort que la Constitució diu que som un estat aconfessional que si no flipes de processons per la tele. — Lola con la venia (@DolorsBoatella) 20 d’abril de 2019



8. Albert Ribas, periodista



Convindrem que el gran miracle d’aquesta Setmana Santa ha tingut lloc a Cornellà de Terri. — Albert Ribas (@AlbertRibas85) 20 d’abril de 2019



9. Fina Surina Gelis, coordinadora Territorial de l’Institut Català de les Dones en comarques gironines